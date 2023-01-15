Израиль считает, что удар по Ирану достиг целей WSJ
Израиль считает, что нанесенный в ночь на воскресенье удар по Ирану достиг поставленных целей.
Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По информации источников газеты, атаку осуществила израильская служба внешней разведки «Моссад». Целью был объект Министерства обороны Ирана в Исфахане, на котором якобы производились неназванные вооружения.
В ночь на 29 января в городе Исфахан, расположенном в центральной части Ирана, прогремел сильный взрыв. Позже Минобороны Ирана заявило, что 28 января была совершена неудачная атака на один из центров ведомства с использованием беспилотников. По информации министерства, один аппарат был сбит, два других попали в оборонительные ловушки и взорвались. В результате атаки никто не пострадал, был нанесен незначительный материальный ущерб. При этом в заявлении не уточнялось, кого Тегеран считает причастным к нападению.
Израиль не заявлял о причастности к взрывам в Исфахане.