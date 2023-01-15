В ночь на 29 января в городе Исфахан, расположенном в центральной части Ирана, прогремел сильный взрыв. Позже Минобороны Ирана заявило, что 28 января была совершена неудачная атака на один из центров ведомства с использованием беспилотников. По информации министерства, один аппарат был сбит, два других попали в оборонительные ловушки и взорвались. В результате атаки никто не пострадал, был нанесен незначительный материальный ущерб. При этом в заявлении не уточнялось, кого Тегеран считает причастным к нападению.

Израиль не заявлял о причастности к взрывам в Исфахане.