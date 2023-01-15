Сотрудники МЧС снесли незаконный объект в Сумгаите ФОТО; ВИДЕО
Государственное агентство МЧС по надзору за безопасностью в строительстве и Государственная противопожарная служба обнаружили факт проведения незаконных строительных работ в постройке на территории 1-го микрорайона города Сумгаит, строительные работы на котором были ранее прекращены из-за отсутствия соответствующих разрешительных документов и нарушения требований пожарной безопасности. Работы проводились в ночное время суток в нерабочие дни.
Сотрудники МЧС предотвратили незаконные строительные работы и снесли объект.