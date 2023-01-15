В Беларуси начинается штабная тренировка войск Союзного государства

В Вооруженных силах Беларуси начинается совместная штабная тренировка Объединенного командования региональной группировки войск (сил).

Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Беларуси.

«В течение недели представители военных ведомств двух государств отработают вопросы совместного планирования применения войск на основе опыта вооруженных конфликтов последних лет по теме: «Принятие решения на применение региональной группировки войск (сил) в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства», - отмечается в сообщении.

Комплекс совместных мероприятий оперативной подготовки направлен на повышение совместимости органов военного управления Беларуси и России и является очередным этапом подготовки к совместному оперативному учению «Щит Союза – 2023», которое пройдет на территории России в сентябре 2023 года.