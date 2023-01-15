В Беларуси начинается штабная тренировка войск Союзного государства
В Вооруженных силах Беларуси начинается совместная штабная тренировка Объединенного командования региональной группировки войск (сил).
Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Беларуси.
«В течение недели представители военных ведомств двух государств отработают вопросы совместного планирования применения войск на основе опыта вооруженных конфликтов последних лет по теме: «Принятие решения на применение региональной группировки войск (сил) в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства», - отмечается в сообщении.
Комплекс совместных мероприятий оперативной подготовки направлен на повышение совместимости органов военного управления Беларуси и России и является очередным этапом подготовки к совместному оперативному учению «Щит Союза – 2023», которое пройдет на территории России в сентябре 2023 года.
Президент Беларуси Александр Лукашенко 10 октября 2022 года заявил о начале формирования в рамках договоренностей с Москвой региональной группировки войск, основу которой составят белорусские военнослужащие. О прибытии в республику первых эшелонов с российскими военнослужащими Минск сообщал в середине октября.
Президент России Владимир Путин по итогам состоявшихся 19 декабря в Минске переговоров с Лукашенко заявил, что Россия и Беларусь продолжат практику совместных учений и других мероприятий боевой подготовки, в том числе в рамках РГВ.
В начале января Минобороны Беларуси сообщило о продолжении наращивания группировки, а также ее готовности к выполнению задач по защите Союзного государства.