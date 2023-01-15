МИД Азербайджана предупредил путешественников в Иран

МИД обратился к гражданам после террористического акта в посольстве Азербайджана в Тегеране, в результате которого погиб глава службы охраны дипведомства Орхан Аскеров, а двое сотрудников были ранены.

«Учитывая нестабильную ситуацию в Иране и террористический акт против диппредставительства Азербайджана, рекомендуем гражданам Азербайджана воздержаться от поездок в Иран без крайней необходимости, а в случае посещения - проявлять высокую осторожность», - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Гражданам страны, которые на данный момент находятся в Иране, МИД рекомендует соблюдать правила безопасности.

Гражданам Азербайджана, находящимся в настоящее время в Исламской Республике Иран, рекомендуется соблюдать правила охраны и безопасности.

Для консульских и других обращений граждан Азербайджана в Исламской Республике Иран просьба связаться с генеральным консульством Азербайджанской Республики в Тебризе:

адрес: Тебриз, Велиаср, улица Арифа, 9

тел: (+98413) 333 48 03

факс: (+98413) 331 53 80

e-mail: [email protected]

сайт: tabriz.mfa.gov.az.