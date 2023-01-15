Международный уголовный суд в Гааге не может открыть дело против Владимира Путина и других российских руководителей за нападение на Украину.

Об этом говорится в статье The Washington Post.

«Из-за того, что ни Украина, ни Россия не ратифицировали Римский статут, МУС не может преследовать в судебном порядке преступление агрессии. Он также не может преследовать в судебном порядке глав государств, таких как Путин, или проводить заочные судебные процессы над его высшими министрами», - отмечается в статье.

При этом большая часть доказательств, собираемых иностранными правозащитными организациями, направляется именно в МУС, где они рискуют «собрать пыль», указывает издание. В то же время их не принимает и Украина, поскольку местное законодательство запрещает рассматривать доказательства, собранные не украинскими следователями.