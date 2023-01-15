Суд в Гааге не может открыть дело против Путина The Washington Post
Международный уголовный суд в Гааге не может открыть дело против Владимира Путина и других российских руководителей за нападение на Украину.
Об этом говорится в статье The Washington Post.
«Из-за того, что ни Украина, ни Россия не ратифицировали Римский статут, МУС не может преследовать в судебном порядке преступление агрессии. Он также не может преследовать в судебном порядке глав государств, таких как Путин, или проводить заочные судебные процессы над его высшими министрами», - отмечается в статье.
При этом большая часть доказательств, собираемых иностранными правозащитными организациями, направляется именно в МУС, где они рискуют «собрать пыль», указывает издание. В то же время их не принимает и Украина, поскольку местное законодательство запрещает рассматривать доказательства, собранные не украинскими следователями.
По этой причине Украина проводит кампанию за создание специального трибунала по образцу тех, что были учреждены по Руанде и бывшей Югославии. Украинская генпрокуратура сообщает, что уже имеет 627 подозреваемых, включая российских министров, генералов и членов Госдумы, которые голосовали за войну.
Но специальный трибунал должен быть одобрен либо Советом Безопасности ООН, где у России есть право вето, либо Генеральной Ассамблеей, где неясно, сможет ли Украина получить большинство голосов.
И если Евросоюз склоняется к поддержке идеи трибунала, Соединенные Штаты еще не решили по этому поводу. Администрация Байдена пока лишь согласна поддержать промежуточное решение - назначить временного прокурора для сбора доказательств совершения преступлений. Которые можно будет использовать когда-нибудь в будущем.
The Washington Post также отмечает, что «сообщений о расследовании возможных украинских военных преступлений пока нет».
При этом только 18 из 250 россиян, в отношении которых собрано достаточно доказательств для предъявления обвинений, находятся под стражей в Украине. Остальных намерены судить заочно.