«Западные, украинские и российские источники продолжают указывать на то, что Россия готовится к неизбежному наступлению, подтверждая оценку ISW о том, что наступление в ближайшие месяцы является наиболее вероятным планом действий. Секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил 30 января, что нет никаких признаков того, что Россия готовится к мирным переговорам, и что все признаки указывают на обратное», - отмечается в отчете.

Российские силы создают условия для начала наступления, вероятно, в Луганской области, в ближайшие месяцы, говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Столтенберг также отметил, что РФ может мобилизовать более 200 тыс. человек и продолжает приобретать оружие и боеприпасы за счет увеличения внутреннего производства и партнерства с авторитарными государствами, такими как Иран и Северная Корея, а президент РФ Владимир Путин сохраняет свои максималистские цели в Украине.

В связи с этим глава Совета резервистов Сухопутных войск Украины Иван Тимочко заявил, что российские войска усиливают свою группировку в Донбассе в рамках ожидаемого наступления, и отметил, что российским силам необходимо будет начать наступление из-за усиления внутреннего давления для победы.