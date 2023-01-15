Пентагон: США готовы применить ядерное оружие для защиты Южной Кореи

«Наша приверженность защите Республики Корея по-прежнему несокрушима. Соединенные Штаты твердо придерживаются обязательства в сфере расширенного сдерживания, которое предполагает использование полного набора военных средств США, включая обычное и ядерное оружие, а также средства противоракетной обороны», - отметил министр.

Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин на совместной пресс-конференции с министром национальной обороны Южной Кореи Ли Чжон Сопом в Сеуле.

США привержены обязательству применить обычное и ядерное оружие в целях сдерживания и для защиты Южной Кореи.

По его словам, в 2022 году КНДР совершила «беспрецедентное» число провокаций. США вместе с Южной Кореей, отметил он, осуждают эти «опасные действия», которые, по мнению сторон, дестабилизируют ситуацию в регионе.

Остин отметил, что в Южной Корее несут службу 28,5 тыс. американских военнослужащих, это один из самых крупных воинских контингентов США за рубежом.

«Это демонстрирует нашу непоколебимую приверженность поддерживать мир на Корейском полуострове. За последний год наши страны добились значительного успеха в углублении сотрудничества», - добавил глава Пентагона, подчеркнув, что стороны на фоне «угроз» со стороны КНДР усилили ответные меры и проводят учения.