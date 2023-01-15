Немецкий политолог: Запад будет поддерживать позиции Азербайджана

По мнению Рара, до 2020 года у Армении была большая поддержка на Западе, где очень много спорили о том, что на самом деле главенствует в международном праве – неприкосновенность суверенной территории государства или принцип самоопределения народов.

«Были большие споры, но Косово получило независимость, и это играло на руку Армении, которая могла говорить, что в Карабахе защищает свое нацменьшинство от Азербайджана, поэтому часть мирового сообщества была на стороне Армении. Ситуация изменилась после начала войны в Украине и конфликтов, которые начались до этого. Весь Запад твердо встал на позицию, что вопрос самоопределения нацменьшинств ушел на второй план. И Армения лишилась серьезной поддержки в этом отношении, так как международное право стало интерпретироваться на Западе по-другому. Поэтому Запад будет поддерживать позиции Азербайджана», – подчеркнул немеций политолог.

Рар считает, что выдавливание России с Южного Кавказа «является на данный момент непосильной задачей для Евросоюза». Он подчеркнул, что все западные ресурсы сейчас брошены на Украину. В этой ситуации Южный Кавказ является для ЕС второстепенным направлением, отметил немецкий политолог. «На Южный Кавказ политической воли, силы и интереса у Евросоюза нет, кроме желания создать символическую миссию, что тоже неплохо», - подчеркнул эксперт.

Рар добавил, что регион является крайне взрывоопасным, и Европа не заинтересована в новой войне на Южном Кавказе.