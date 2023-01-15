Мобилизованный из России «соскучился по дому». Его отправили в тюрьму

Владимирский военный гарнизонный суд приговорил к 1 году лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении мобилизованного на войну в Украину жителя города Кольчугино Дмитрия Андрианова, обвиняемого по новой статье об оставлении места службы в период военного времени или мобилизации (ч. 2.1 ст. 337 УК РФ), говорится в приговоре суда.

В документе сообщается, что 15 октября 2022 года военкомат мобилизовал Андрианова для участия в военном вторжении в Украину в должности повара и в звании рядового. Для прохождения подготовки жителя Кольчугино отправили в учебный центр для мобилизованных, расположенный в городе Коврове Владимирской области.