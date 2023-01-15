Мобилизованный из России «соскучился по дому». Его отправили в тюрьму
Владимирский военный гарнизонный суд приговорил к 1 году лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении мобилизованного на войну в Украину жителя города Кольчугино Дмитрия Андрианова, обвиняемого по новой статье об оставлении места службы в период военного времени или мобилизации (ч. 2.1 ст. 337 УК РФ), говорится в приговоре суда.
В документе сообщается, что 15 октября 2022 года военкомат мобилизовал Андрианова для участия в военном вторжении в Украину в должности повара и в звании рядового. Для прохождения подготовки жителя Кольчугино отправили в учебный центр для мобилизованных, расположенный в городе Коврове Владимирской области.
25 октября Андрианов совместно со своими сослуживцами прибыл на автобусе в войсковую часть для участия в проведении занятий.
«Уже во время следования в часть он решил самовольно оставить место службы и убыть к себе домой, поскольку полагал, что занятия по боевой подготовке с личным составом не проводятся, а также потому, что он соскучился по дому. 4 ноября 2022 года, узнав, что его отсутствие на службе обнаружено, он добровольно прибыл в военную комендатуру города Ковров, где дал объяснения по факту самовольного оставления места службы, в связи с чем его незаконное нахождение вне сферы воинских правоотношений было прекращено. Подсудимый Андрианов виновным себя в содеянном признал полностью», - говорится в приговоре суда.