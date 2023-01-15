ООН официально распространила обращение Общины Западного Азербайджана

Секретариат Организации Объединенных Наций (ООН) распространил обращение Общины Западного Азербайджана к международной общественности как официальный документ Совета Безопасности, Генеральной Ассамблеи и Экономического и Социального Совета ООН.

Как сообщили в Общине, обращение распространено на всех официальных языках ООН (английском, французском, русском, китайском, арабском и испанском), под пунктами повестки дня указанных основных органов, касающимися предотвращения вооруженных конфликтов, миростроительства, защиты прав беженцев, устранения расовой дискриминации, защиты прав человека, предотвращения геноцида, этнических чисток и преступлений против человечности.

Распространение обращения является большим достижением для вывода на международную арену вопроса о правах азербайджанцев, изгнанных с территории нынешней Армении. Связывание вопроса с упомянутыми пунктами повестки дня наиболее авторитетных органов ООН является подтверждением в международном плане необходимости возвращения азербайджанцев в свои дома для защиты основных прав человека, установления международного мира, безопасности и сотрудничества.

«Этот успех еще больше вдохновляет нашу Общину продолжать свои усилия по возвращению на свои родные земли мирным, безопасным и достойным образом. Община Западного Азербайджана благодарит секретариат ООН за создание условий для распространения указанного обращения», - говорится в сообщении.