Обнародован прогноз погоды на 1 февраля

В Баку и на Апшеронском полуострове 1 февраля ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман, моросящий дождь, будет дуть северный ветер.

Об этом говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.