«Калашников» заключил контракты на поставку оружия странам ОДКБ
Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ, концерн «Калашников») заключил новые контракты на поставку оружия и боеприпасов, преимущественно в страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), говорится в сообщении пресс-службы «Калашникова».
Реализация контрактов планируется на 2023 год.
«Предприятие подготовило более 10 коммерческих предложений на поставку оружия и боеприпасов преимущественно в государства-члены ОДКБ», - отмечается в сообщении.
По данным концерна, предприятие переориентировало поставки экспортной продукции на рынки дружественных России стран, в том числе государств-членов ОДКБ.
«За последние годы заключено и реализовано свыше 30 экспортных контрактов на поставку разработанной и производимой на ЦНИИТОЧМАШ продукции с более чем 25 странами дальнего и ближнего зарубежья», - говорится в сообщении.
В ОДКБ входит 6 стран: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.