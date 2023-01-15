В Азербайджане процентные доходы по вкладам обложат налогами

С завтрашнего дня в Азербайджане будут облагаться налогом годовые процентные доходы, выплачиваемые местными банками и местными филиалами иностранных банков по вкладам физических лиц, сообщает haqqin.az со ссылкой на экспертов.

Доходы были освобождены от налога с 1 февраля 2016 года сроком на 7 лет. Эксперты считают, что освобождение вкладов от подоходного налога на 7 лет позволило банкам привлечь больше депозитов. Если в 2016 году, когда были приняты изменения, у физических лиц в банках было 8 млрд 77 млн манатов вкладов, то за прошедший период этот показатель вырос до 11 млрд 743 млн манатов.