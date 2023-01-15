Россияне за последние три дня, вероятно, превратили свои разведывательные атаки в районе села Павловка и города Угледар Донецкой области в более согласованные, говорится в отчете оборонной разведки, опубликованной в Twitter Министерства обороны Великобритании.

«Российское командование, вероятно, стремится развить новую ось наступления в контролируемой Украиной Донецкой области и отвлечь украинские силы от бахмутского сектора, где идут ожесточенные бои. Существует реальная вероятность того, что Россия продолжит получать локальные успехи в этом секторе. Однако маловероятно, что у России достаточно незадействованных войск в этом районе, чтобы добиться важного в оперативном отношении прорыва», - отмечается в сводке.