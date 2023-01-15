Россияне пытаются отвлечь украинцев от Бахмута британская разведка
Россияне за последние три дня, вероятно, превратили свои разведывательные атаки в районе села Павловка и города Угледар Донецкой области в более согласованные, говорится в отчете оборонной разведки, опубликованной в Twitter Министерства обороны Великобритании.
«Российское командование, вероятно, стремится развить новую ось наступления в контролируемой Украиной Донецкой области и отвлечь украинские силы от бахмутского сектора, где идут ожесточенные бои. Существует реальная вероятность того, что Россия продолжит получать локальные успехи в этом секторе. Однако маловероятно, что у России достаточно незадействованных войск в этом районе, чтобы добиться важного в оперативном отношении прорыва», - отмечается в сводке.
В разведке указали, что Россия ранее уже использовала 155-ю бригаду морской пехоты в безуспешной атаке на тот же район Павловки и Угледара в ноябре 2022 года.
«Подразделения 155-го полка снова задействованы в составе сил размером не менее бригады, которые, вероятно, продвинулись на несколько сотен метров за небольшую реку Кашлагач, которая в течение нескольких месяцев была линией фронта», - говорится в сообщении.