Гасан Гасанли родился в 1991 году в городе Нахчыван. В 2009-2013 годах получил степени бакалавра и магистра в области социальной политики и политических наук в Бристольском и Кембриджском университетах Великобритании в рамках «Государственной программы по обучению азербайджанской молодежи в зарубежных странах на 2007-2015 годы».

В 2015-2016 годах прошел действительную военную службу в Вооруженных силах Азербайджана.

Работал в Министерстве науки и образования специалистом, заведующим сектором, советником министра, заместителем руководителя аппарата и председателем правления Агентства по обеспечению качества в образовании.

С июня 2021 года по 30 января 2023 года занимал должность главы аппарата Министерства науки и образования.

Владеет английским и русским языками. Женат, имеет двоих детей.