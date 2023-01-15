Венгрия и Турция призвали к мирному урегулированию в Украине

Венгрия и Турция убеждены, что международное сообщество должно сделать все для того, чтобы как можно скорее остановить вооруженный конфликт в Украине и добиться его урегулирования мирным путем.

Об этом сообщил по итогам встречи в Будапеште между премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу пресс-секретарь главы венгерского правительства Берталан Хаваши.

Руководитель турецкого МИД прибыл в Будапешт по приглашению своего коллеги Петера Сийярто и был принят премьер-министром.

«Виктор Орбан и Мевлют Чавушоглу согласились с тем, что международное сообщество должно приложить усилия для скорейшего мирного завершения российско-украинского конфликта», - процитировало Хаваши информационное агентство MTI.