Названо число жертв мин на освобожденных территориях

После Отечественной войны на освобожденных землях было разминировано более 63 тысяч гектаров территорий, обезврежено 80 тысяч 958 мин и неразорвавшихся боеприпасов, сообщил председатель правления Агентства по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA) Вугар Сулейманов.

«С 10 ноября 2020 года и по настоящее время в Азербайджане жертвами мин стали 282 человека, из них 46 погибли, 236 пострадали. К сожалению, число жертв мин продолжает расти», - констатировал Сулейманов.