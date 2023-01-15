В Иране блогеров приговорили к тюрьме за видео с танцем видео

Суд в Иране приговорил двух блогеров к 10,5 года тюремного заключения за размещение видео, на котором пара танцует на главной площади Тегерана Азади на фоне жесткого подавления антиправительственных акций протеста.

Об этом сообщает новостное агентство IranWire.

«15-е отделение Тегеранского революционного суда обвинило их в «поощрении коррупции, проведении собраний и сговора с целью подрыва нацбезопасности страны», - указывается в публикации.

Согласно материалам суда, осужденные Амир Ахмади и его партнерша Астиадж Хагиги были лишены права на защитника в ходе судебных прений, а их ходатайство об освобождении под залог отклонили.

Кроме того, им запрещено вести активную деятельность в соцсетях и покидать Иран в течение 2 лет после окончания тюремного срока.