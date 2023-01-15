Суд в Иране приговорил двух блогеров к 10,5 года тюремного заключения за размещение видео, на котором пара танцует на главной площади Тегерана Азади на фоне жесткого подавления антиправительственных акций протеста.

Об этом сообщает новостное агентство IranWire.

«15-е отделение Тегеранского революционного суда обвинило их в «поощрении коррупции, проведении собраний и сговора с целью подрыва нацбезопасности страны», - указывается в публикации.