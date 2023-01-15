Заявление СГБ о теракте в Иране

Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана продолжает расследование по уголовному делу, возбужденному в связи с терактом в посольстве Азербайджана в Иране, говорится в заявлении Cлужбы.

«Распространение неуточненной и неофициальной информации о данном инциденте мешает следствию и способствует запутанности и распространению слухов среди населения. СМИ предупреждаются о недопустимости тиражирования информации в связи с данным инцидентом без ссылки на государственные органы», - говорится в заявлении СГБ.