Кремль: Путин сделал все правильно

«Мы знаем, что и Порошенко, и Меркель, и Олланд, они подтвердили, что для них, а это значит для Украины, для Франции и для Германии, Минские соглашения были ничем иным, как ширмой, которой они камуфлировали свои намерения именно подготовить Украину с тем, чтобы силой решить проблему Донбасса. Это лишний раз подчеркивает, что Путин сделал все абсолютно правильно, приняв решение о начале «СВО» для того, чтобы спасти людей, которые живут в Донбассе», - сказал представитель Кремля.

Он отрицательно ответил на вопрос одного из журналистов, рассматривался ли вариант военной помощи РФ Донбассу в течение 8 лет.

«Нет, этот вопрос не обсуждался. Безусловно, мы внимательно наблюдали за тем, что происходит в Украине, и мы видели продолжающуюся милитаризацию Украины, мы видели подготовку Украины к тому, чтобы силовыми методами пытаться решить проблему Донбасса, что, естественно, уничтожило бы на тот момент существование минских договоренностей, которые и сейчас уже канули в Лету», - добавил Песков.