Суд в Армении перенес заседание по делу Кочаряна
Судебное заседание по делу экс-президента Армении Роберта Кочаряна и бывшего вице-премьера Армена Геворкяна перенесено на 14 февраля, сообщают армянские СМИ.
Судья Анна Данибекян сообщила, что переводчик Сона Ованнисян уведомила о невозможности своего участия в заседании по состоянию здоровья.
Вместе с тем Ованнисян направила суду пояснения, касающиеся ряда терминов, содержащихся в одном из документов (текст документа составлен на английском языке).
Представителей защиты и обвинения эти пояснения не удовлетворили, судья решила отложить заседание, чтобы обеспечить присутствие переводчика.
Экс-президент Армении Роберт Кочарян и бывший зампред правительства Армен Геворкян проходят в качестве обвиняемых в рамках одного и того же уголовного дела. Кочаряну инкриминируют получение взятки в особо крупном размере, а Геворкяну - отмывание денег.