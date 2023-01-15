Варданян говорит о войне – Арутюнян за диалог с Азербайджаном

Армянские СМИ сообщают о новых противоречиях между «госминистром» карабахских сепаратистов Рубеном Варданяном и «президентом» Араиком Арутюняном.

В частности, сообщается о последних встречах Варданяна с жителями ряда сел Карабаха, где он заявил, что «блокада сохранится до марта-апреля». В то же время Варданян, как пишут армянские СМИ, «не исключил вероятности новой войны с Азербайджаном».

Арутюнян же, говорится в публикации, провел закрытую встречу с армянами Карабаха, где заявил, что в «Карабахе сейчас больше оружия, чем в Армении, но необходимо избежать войны и двигаться путем диалога с Азербайджаном, иначе война станет концом для Карабаха».