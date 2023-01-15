Песков: Прибалтика и Польша провоцируют рост конфронтации с Россией

Страны Прибалтики и Польша готовы делать все, чтобы провоцировать дальнейшую конфронтацию с Россией, мало задумываясь о последствиях, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы в целом видим весьма и весьма агрессивный настрой представителей прибалтийских стран, Польши», - сказал он в ответ на просьбу прокомментировать призыв президента Литвы Гитанаса Науседы пересечь красные линии и поставить истребители Украине.