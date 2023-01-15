Иранский министр угрожает Азербайджану

Во время поездки в провинцию Керманшах на заседании совета безопасности министр информации Ирана Исмаил Хатиб посоветовал соседним странам «для сохранения своей безопасности держаться подальше от Израиля», возможно, намекая на Азербайджан, у которого установились теплые отношения с Израилем.

«Сионистский режим со всеми его притязаниями рушится изнутри, и ярким примером этого являются внутренние споры и сопротивление палестинцев. Благодаря проницательности и умным действиям жителей региона будут предприняты более победоносные шаги против сионистов», - цитируют иранские СМИ Хатиба.

Исмаил Хатиб рекомендует соседним странам «для сохранения своей безопасности держаться подальше от Израиля: «Сегодня... мы наблюдаем появление в регионе Америки. Враг... пытается атаковать страну и систему другими средствами, такими как международное давление, права человека, усиление санкций, информационная война и действия против символа власти и безопасности страны, то есть КСИР».