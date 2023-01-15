Cаакашвили в критическом состоянии

Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили переводят в реанимацию.

Об этом сообщил журналистам член партии «Единое Национальное движение» Георгий Чиладзе.

«Состояние Саакашвили тревожное, на критической отметке. Для того, чтобы сохранить жизненно важные показатели, необходимо, чтобы он находился в реанимационном отделении», - сказал он.

Состояние здоровья экс-президента пока не комментировали члены его семьи.

Напомним, что Саакашвили с мая 2022 года находится в частной клинике «Вивамед» из-за проблем со здоровьем.