Буданов: Крым нам вернут

Возобновление наступления из Беларуси Буданов считает маловероятным. По его словам, такой шаг Кремля может свидетельствовать только о намерении отвлечь и разделить силы обороны Украины.

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов считает, что в 2023 году Россия сосредоточится на оккупации большей части территорий Донецкой и Луганской областей.

На вопрос, считает ли он, что заход украинских войск в оккупированный Крым будет побуждать Путина применить ядерное оружие, Буданов ответил: «Это неправда. И Крым нам вернут. Я вам больше скажу: все началось в Крыму в 2014 году и на этом все закончится».

Глава ГУР считает, что РФ использует тактику устрашения.

«Россия - страна, от которой можно ожидать многого, но не откровенного идиотизма. Простите, но этого не произойдет. Нанесение ядерного удара приведет не просто к военному поражению России, а к распаду России. И они это очень хорошо знают», - сказал он.

Ранее Буданов прогнозировал, что война в Украине закончится летом 2023 года.