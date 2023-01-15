Медведев предложил легализовать пиратский доступ ко всем продуктам Запада
Никак не хватает мужества вражеским странам признать, что их «адские» санкции с треском провалились. Не работают.
Об этом в Telegram-канале написал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
«Абсолютное большинство промышленной продукции и потребительских товаров удалось заместить своими, российскими, а недостающие – азиатскими марками. Работает также и параллельный импорт, от которого мы получаем те же самые западные бренды, а их владельцы – ничего. Так что все как всегда: американцы зарабатывают на униженной Европе. Раздавленная Европа терпит и теряет деньги. При этом даже МВФ (Международный валютный фонд – ред.) прогнозирует в России рост экономики в этом году», - отметил он.
По мнению Медведева, «осталось только принять правила об использовании их (Запада – ред.) интеллектуальной собственности».
«Без всяких лицензий и уплаты авторского вознаграждения. Это, в том числе, и будут наши ответные санкции на их имущественные права. На все: от кинофильмов до промышленного софта. Спасибо, кстати, и тем, кто разработал различные программы для безлицензионного применения их дорогостоящих интеллектуальных продуктов. Короче, для пиратского использования в режиме личных санкций. А что, à la guerre comme à la guerre... (на войне как на войне)», - резюмировал он.