Венгрия предложила выдвинуть Эрдогана на Нобелевскую премию мира
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна выступает за представление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на Нобелевскую премию мира за посредничество в переговорах по Украине.
Об он сказал на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Мевлютом Чавушоглу в Будапеште.
Сийярто подчеркнул, что на сегодняшний день опыт посредничества Турции в переговорах является «единственным успешным».
Он напомнил, что благодаря усилиям турецкого лидера и главы МИД страны Чавушоглу состоялась зерновая сделка.
«Сегодня появилась инициатива, суть которой в том, чтобы президент Эрдоган получил Нобелевскую премию мира, поскольку единственный успешный опыт посредничества в Украине связан с его именем», - сказал дипломат.
Ранее спикер Великого национального собрания (парламента) Турции Мустафа Шентоп заявил, что Эрдоган выдвинут на соискание Нобелевской премии мира за его усилия по установлению мира между Россией и Украиной.