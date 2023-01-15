Венгрия предложила выдвинуть Эрдогана на Нобелевскую премию мира

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна выступает за представление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на Нобелевскую премию мира за посредничество в переговорах по Украине.

Об он сказал на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Мевлютом Чавушоглу в Будапеште.

Сийярто подчеркнул, что на сегодняшний день опыт посредничества Турции в переговорах является «единственным успешным».