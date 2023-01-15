Боррель о возможности санкций ЕС против Азербайджана
С начала декабря 2022 года Европейский Союз внимательно следит за событиями на Лачинской дороге, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель в ответ на официальный запрос депутата Европарламента Аситы Канко о «блокировании Лачинской дороги».
Боррель ответил и на вопрос о «применении промежуточных мер против властей Азербайджана».
«Санкции являются лишь одним из инструментов ЕС для достижения целей общей внешней политики и политики безопасности и в данном случае они не рассматриваются. Усилия ЕС сосредоточены на поиске решений посредством диалога между Арменией и Азербайджаном, приверженность которому выразили лидеры обеих стран», - сказал он.