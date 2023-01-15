Высокоскоростной интернет от Azeronline для жителей бакинского поселка
С целью обеспечения всеобщей доступности высокоскоростного интернета в рамках проекта Online Azerbaijan совместное предприятие Azeronline LTD продолжает успешную деятельность по созданию сети и подключению к ней абонентов как в Баку, так и регионах. Для более комфортного и выгодного пользования услугами компания подготовила для пользователей различные тарифные пакеты и приемлемую ценовую политику. Регулярно проводимые в регионах страны кампании предлагают скидки уже подключенным и новым пользователям.
С первых дней 2023 года компания Azеronline запустила акции "3+1" и "Бесплатное подключение" на территории Совхоза Сюдчюлюк, что в поселке Говсан Сураханского района. В ходе акций, которые продлятся до 15 февраля, как действующие абоненты Azeronline, так и новые клиенты, желающие присоединиться к услуге, смогут на выгодных условиях получить услугу высокоскоростного оптоволоконного интернета на основе технологии GPON.
Так, в рамках акции "Бесплатное подключение" новые абоненты могут подключиться к услуге без одноразовой платы за подключение. При этом на период использования им бесплатно предоставляется модем. Для участия в акции достаточно заполнить ФОРМУ РЕГИСТРАЦИИ. Абоненты, присоединившиеся к этой акции, могут также воспользоваться акцией "3+1".
В рамках акции "3+1" подключенные абоненты имеют возможность, оплатив услугу за 3 месяца, бесплатно пользоваться интернетом 4-й месяц. Кроме того, при участии в кампании "3+1" действующие абоненты, использующие тарифы RENT, получают возможность не платить 2 маната, которые они доплачивают к ежемесячной плате за услугу.
Отметим, что компания Azеronline в середине 2021 года приступила к ремонтно-строительным работам по созданию сети GPON на территории Совхоза Сюдчюлюк в поселке Говсан Сураханского района. В населенном пункте, который охватывает более 26 тысяч фермерских хозяйств, работы поэтапно завершаются, начато подключение к сети. В настоящее время 90% работ в указанном районе завершено, более 8 тысяч домохозяйств уже обеспечены высокоскоростным оптоволоконным интернетом. Полное завершение проекта запланировано на середину февраля 2023 года.
Следует отметить, что предлагаемое надежное интернет-соединение отличается от других своими особыми преимуществами. Эти преимущества включают быструю установку, бесперебойный интернет, беспроводное соединение и надежную связь. Ежемесячная абонентская плата начинается от 18 манатов и меняется в зависимости от выбранного абонентом тарифного пакета.
Колл-центр Azeronline BM LTD принимает более 25 тысяч звонков в месяц и обеспечивает активное клиентское обслуживание в режиме 24/7. Для подключения к оптоволоконному Интернету на основе технологии GPON и получения более подробной информации о других услугах достаточно позвонить по номеру 2020 с номеров Azercell или по номеру (012) 450 20 20. Кроме того, желающие подключиться к скоростному и бесперебойному Интернету могут стать пользователями Оптического Интернета, зарегистрировавшись на странице ОНЛАЙН-РЕГИСТРАЦИЯ.
О компании
Совместное предприятие Azeronline LTD создано СП Azercell Telekom 29 декабря 1999 года. Azeronline, будучи одним из первых интернет-провайдеров в Азербайджане, в настоящее время предоставляет индивидуальным и корпоративным клиентам такие интернет-услуги на основе современных технологий, как FTTx, беспроводной интернет и выделенная линия. Клиентами компании, насчитывающей более 70 000 клиентов, являются крупные компании, банки, а также государственные структуры.