Высокоскоростной интернет от Azeronline для жителей бакинского поселка

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С целью обеспечения всеобщей доступности высокоскоростного интернета в рамках проекта Online Azerbaijan совместное предприятие Azeronline LTD продолжает успешную деятельность по созданию сети и подключению к ней абонентов как в Баку, так и регионах. Для более комфортного и выгодного пользования услугами компания подготовила для пользователей различные тарифные пакеты и приемлемую ценовую политику. Регулярно проводимые в регионах страны кампании предлагают скидки уже подключенным и новым пользователям. С первых дней 2023 года компания Azеronline запустила акции "3+1" и "Бесплатное подключение" на территории Совхоза Сюдчюлюк, что в поселке Говсан Сураханского района. В ходе акций, которые продлятся до 15 февраля, как действующие абоненты Azeronline, так и новые клиенты, желающие присоединиться к услуге, смогут на выгодных условиях получить услугу высокоскоростного оптоволоконного интернета на основе технологии GPON.

Так, в рамках акции "Бесплатное подключение" новые абоненты могут подключиться к услуге без одноразовой платы за подключение. При этом на период использования им бесплатно предоставляется модем. Для участия в акции достаточно заполнить ФОРМУ РЕГИСТРАЦИИ. Абоненты, присоединившиеся к этой акции, могут также воспользоваться акцией "3+1". В рамках акции "3+1" подключенные абоненты имеют возможность, оплатив услугу за 3 месяца, бесплатно пользоваться интернетом 4-й месяц. Кроме того, при участии в кампании "3+1" действующие абоненты, использующие тарифы RENT, получают возможность не платить 2 маната, которые они доплачивают к ежемесячной плате за услугу. Отметим, что компания Azеronline в середине 2021 года приступила к ремонтно-строительным работам по созданию сети GPON на территории Совхоза Сюдчюлюк в поселке Говсан Сураханского района. В населенном пункте, который охватывает более 26 тысяч фермерских хозяйств, работы поэтапно завершаются, начато подключение к сети. В настоящее время 90% работ в указанном районе завершено, более 8 тысяч домохозяйств уже обеспечены высокоскоростным оптоволоконным интернетом. Полное завершение проекта запланировано на середину февраля 2023 года.