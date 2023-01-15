МЧС аннулировало выданное азербайджанской компании «спецразрешение»

«Специальное разрешение», выданное МЧС ООО İon Tikinti, было аннулировано приказом министерства от 16 января с учетом официального заявления этого ООО. Об этом уже проинформированы соответствующие учреждения.

В сообщении МЧС отмечается, что данное «специальное разрешение» было выдано İon Tikinti на проектирование и разработку технологического оборудования и средств радиационной безопасности для объектов, считающихся источниками ионизирующего излучения, пунктов хранения радиоактивных материалов и радиоактивных отходов.

Принимая во внимание изложенное, МЧС обращается к физическим и юридическим лицам, осуществляющим радиологическую деятельность, и рекомендует им учитывать отмену «специального разрешения», выданного указанному ООО.