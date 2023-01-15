От кого армяне ждут помощи

Порядка 40% опрошенных в Армении считают, что военно-политическую помощь Армения может ожидать от Ирана. Об этом сообщил руководитель армянского представительства GALLUP International Association Арам Навасардян, представляя результаты опроса.

При этом 34,2% респондентов ждут военно-политическую помощь от Франции, 30% - от России, 27,8% - от США, 25,6% - от Индии, 5,1% - от Китая, 3,2% - от Германии, 0,3% - от ОДКБ.

По мнению 29% опрошенных, интеграционный вектор Армении должен измениться в сторону равных отношений с центрами влияния (в ноябре 2022 года этого мнения придерживались 44,6%). Увеличилось число респондентов, считающих правильным направить вектор интеграции в сторону России: с 17,4% до 22,7%. В то же время 12,6% опрошенных склоняются в сторону США (показатель снизился с 15,5%), 9,7% - в сторону ЕС, 6,5% - Франции, 4,8% - Ирана.

Опрос был проведен в Армении 17-24 января посредством телефонных звонков, в нем приняли участие 1100 респондентов.