Сегодня состоялось очередное заседание Тарифного (Ценового) совета, на котором были утверждены новые тарифы на услуги пассажирских перевозок.



Согласно информации, стоимость одного проезда в метрополитене составит 0,4 маната, одного проезда регулярными внутригородскими автобусными маршрутами - 0,4 маната, стоимость одного проезда на пригородных и междугородных автобусных маршрутах в зависимости от расстояния - 0,40 - 1,00 маната.

На междугородних автобусных маршрутах верхний предел тарифа установлен на уровне 3 гяпика за 1 километр (предыдущий тариф составлял 2,4 гяпика).

Решение вступает в силу с 3 февраля 2023 года.