«Россия должна прекратить»: Лавров получил послание от Блинкена

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что получил от госсекретаря США Энтони Блинкена «определенное послание» по Украине.

По словам российского дипломата, американский политик передал свое сообщение через министра иностранных дел Египта Самеха Шукри, передают российские СМИ. Лавров раскрыл содержание этого послания, в котором Блинкен в очередной раз потребовал от Москвы прекратить военные действия и покинуть территорию Украины.

«Господин министр (иностранных дел Египта) сказал, что он передал определенное послание от госсекретаря Блинкена, который был недавно с визитом в Каире. ...В этой связи мы услышали в очередной раз, переданное через господина министра послание, о том, что Россия должна прекратить, Россия должна уйти, и тогда все будет хорошо», - сказал Лавров.

По словам министра, вторую часть этого послания изложил генсек НАТО Йенс Столтенберг, когда он находился с визитом в Южной Корее. Лавров подчеркнул, что в ходе выступления генеральный секретарь альянса прямо заявил о необходимости поражения России в Украине ввиду неминуемого краха Запада в случае проигрыша Киева.