Сийярто: В мире возросла роль Турции, тюркских государств
Будапешт принял правильное решение, вступив в качестве наблюдателя в Организацию тюркских государств (ОТГ), сказал министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто.
Он отметил, что роль, которую Турция, тюркские государства и Южный Кавказ играют в мире, возросла: «Открытие новых коридоров очень важно с точки зрения обнаружения новых энергетических источников».
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