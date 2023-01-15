Турция не согласна принять Швецию и Финляндию в НАТО

Турецкий парламент не ратифицирует протокол по членству Швеции и Финляндии в Североатлантическом альянсе, пока не увидит выполнения мадридского меморандума, сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Он отметил, что есть обязательства, подписанные Швецией и Финляндией, и они должны быть выполнены. «Глава МИД шведского правительства приезжал к нам с визитом. Был в парламенте, встречался с партиями. Он услышал, что все партии одинаково заявляют, что без выполнения обязательств, принятых перед нами, ратификация протокола невозможна. Поэтому в нынешних условиях говорить об одобрении этого документа не приходится», - сказал Чавушоглу.

Обе скандинавские страны подали заявку на вступление в НАТО в мае, документ прошел ратификацию в 28 из 30 стран альянса. Заявка пока не одобрена Венгрией и Турцией. При этом после серии акций по сожжению Корана, в том числе в Стокгольме у посольства Турции, в Анкаре заявили, что не собираются поддерживать Швецию на пути в альянс.