В Азербайджане еще 130 человек получили активы в рамках программы самозанятости

Еще 130 участников программы самозанятости обеспечены активами в виде товаров и материалов Государственным агентством занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана, часть из них является членами семей шехидов и ветеранами войны.

За счет этих активов участники программы создали небольшие семейные хозяйства в сфере сельского хозяйства, производства и услуг.

Отметим, что в качестве продолжения работы по реализации программы самозанятости в прошлом году в данную программу были вовлечены еще 16,1 тысячи человек, и в текущем году работа в этой сфере продолжается.