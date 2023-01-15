Абрамович передаст в помощь Украине миллиарды фунтов

Российский бизнесмен Роман Абрамович передаст Украине 2,3 миллиарда фунтов стерлингов (2,8 млрд долларов), которые были выручены за продажу футбольного клуба «Челси», сообщает The Telegraph.

Абрамович объявил о продаже «Челси» еще до попадания в санкционный лист. Для оформления продажи клуба Абрамовичу пришлось запрашивать разрешение у британского правительства. Чиновники контролировали сделку, чтобы ни один фунт не достался российскому бизнесмену, хотя Абрамович изначально заявил, что деньги с продажи пойдут на помощь пострадавшим в Украине. 2,5 миллиарда фунтов стерлингов, которые миллиардер обещал перечислить в пользу жертв боевых действий Украине после продажи клуба «Челси», на некоторое время «зависли».

Сейчас же, по сообщениям британской прессы, правительство заключает с Абрамовичем соглашение, согласно которому будет создан фонд помощи Украине, куда будут переданы 2,3 миллиарда фунтов стерлингов. Возглавит фонд бывший глава британского офиса Детского фонда ООН UNICEF Майк Пенроуз. В ближайшие несколько недель должна появиться более детальная информация о том, как фонд будет управляться и какие проекты реализовывать.