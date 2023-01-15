Пашинян и Путин обсудили реализацию трехсторонних соглашений
Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел во вторник телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
Стороны обсудили деятельность российской миротворческой миссии в Карабахе, а также обсудили вопросы реализации трехсторонних соглашений, подписанных лидерами Азербайджана, России и Армении 9 ноября 2020 года, 11 января 2021 года, 26 ноября и 31 октября 2022 года.
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