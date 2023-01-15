Француз и албанец дебютировали в «Карабахе» Чемпион обыграл «Шамахы»; видео
Футбольный клуб «Карабах» одержал очередную победу в азербайджанской Премьер-лиге.
Сегодня команда Гурбана Гурбанова в рамках 20-го тура принимала на своей «Азерсун Арене» «Шамахы» и выиграла со счетом 3:1.
Муса Гурбанлы на 22-й минуте открыл счет в матче. На 46-й минуте Гара Гараев великолепным ударом сделал счет 2:0. А на 63-й минуте Леандро Андраде довел превосходство хозяев до крупного.
Шамахинцам в оставшееся время удалось лишь подсластить горечь поражения - благодаря голу Бахадура Хазиева на 81-й минуте.
В этом матче в составе «Карабаха» дебютировали новички – француз Адама Диакаби и албанец Редон Джиджа. Оба вышли на замену на 65-й минуте.
Еще один французский новобранец «Карабаха» Яссин Бензиа, по словам Гурбана Гурбанова, пока не готов к тому, чтобы выходить на поле.
Сегодня также состоится матч «Сабаил» - «Кяпяз». Он начнется в 18:30.
Накануне «Сумгаит» дома обыграл «Туран-Товуз» - 2:1. Завтра пройдут еще две встречи: «Габала» - «Сабах» (время начала - 15:00) и «Нефтчи» - «Зиря» (17:30).
Турнирное положение:
1. «Карабах» - 56 очков (20 матчей)
2. «Сабах» - 46 (19)
3. «Нефтчи» - 38 (19)
4. «Зиря» - 31 (19)
5. «Габала» - 26 (19)
6. «Туран-Товуз» - 17 (20)
7. «Шамахы» - 16 (20)
8. «Сумгаит» - 15 (20)
9. «Кяпяз» - 13 (19)
10. «Сабаил» - 10 (19).