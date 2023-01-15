Сегодня команда Гурбана Гурбанова в рамках 20-го тура принимала на своей «Азерсун Арене» «Шамахы» и выиграла со счетом 3:1.

Муса Гурбанлы на 22-й минуте открыл счет в матче. На 46-й минуте Гара Гараев великолепным ударом сделал счет 2:0. А на 63-й минуте Леандро Андраде довел превосходство хозяев до крупного.

Шамахинцам в оставшееся время удалось лишь подсластить горечь поражения - благодаря голу Бахадура Хазиева на 81-й минуте.

В этом матче в составе «Карабаха» дебютировали новички – француз Адама Диакаби и албанец Редон Джиджа. Оба вышли на замену на 65-й минуте.

Еще один французский новобранец «Карабаха» Яссин Бензиа, по словам Гурбана Гурбанова, пока не готов к тому, чтобы выходить на поле.