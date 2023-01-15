Француз и албанец дебютировали в «Карабахе» Чемпион обыграл «Шамахы»; видео

Отдел спорта

Футбольный клуб «Карабах» одержал очередную победу в азербайджанской Премьер-лиге.

Сегодня команда Гурбана Гурбанова в рамках 20-го тура принимала на своей «Азерсун Арене» «Шамахы» и выиграла со счетом 3:1.

Муса Гурбанлы на 22-й минуте открыл счет в матче. На 46-й минуте Гара Гараев великолепным ударом сделал счет 2:0. А на 63-й минуте Леандро Андраде довел превосходство хозяев до крупного.

Шамахинцам в оставшееся время удалось лишь подсластить горечь поражения - благодаря голу Бахадура Хазиева на 81-й минуте.

В этом матче в составе «Карабаха» дебютировали новички – француз Адама Диакаби и албанец Редон Джиджа. Оба вышли на замену на 65-й минуте.

Еще один французский новобранец «Карабаха» Яссин Бензиа, по словам Гурбана Гурбанова, пока не готов к тому, чтобы выходить на поле.

Сегодня также состоится матч «Сабаил» - «Кяпяз». Он начнется в 18:30.

Накануне «Сумгаит» дома обыграл «Туран-Товуз» - 2:1. Завтра пройдут еще две встречи: «Габала» - «Сабах» (время начала - 15:00) и «Нефтчи» - «Зиря» (17:30).

Турнирное положение:

1. «Карабах» - 56 очков (20 матчей)

2. «Сабах» - 46 (19)

3. «Нефтчи» - 38 (19)

4. «Зиря» - 31 (19)

5. «Габала» - 26 (19)

6. «Туран-Товуз» - 17 (20)

7. «Шамахы» - 16 (20)

8. «Сумгаит» - 15 (20)

9. «Кяпяз» - 13 (19)

10. «Сабаил» - 10 (19).