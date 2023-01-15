Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 18:23

Полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор, бывший советник министра обороны в администрации Трампа, утверждает, что украинская армия потеряла в войне с Россией 150 тысяч солдат. Еще 35 тысяч военнослужащих, по его словам, пропали без вести. Однако Макгрегор не указал, откуда взял эти цифры. Напомним, комиссар Евросоюза Урсула фон дер Ляйен осенью прошлого года объявила в своем Твиттере, что потери украинской армии превысили 100 тысяч человек. Однако еврокомиссару пришлось удалить свой твит после того, как эта цифра вызвала возмущение украинской стороны. Позже в Киеве заявили, что потери были «во много раз меньше» этих, но не привели конкретных цифр.

Теперь же в своей статье, опубликованной в журнале The American Conservative, полковник МакГрегор написал о «слабости» США перед Россией и ужасных потерях ВСУ. Он добавил - Вашингтону следует признать, что он «проиграл» войну и прекратить военную поддержку Киева. «Вашингтон ограничивал использование американской военной мощи конфликтами, которые американцы могли позволить себе проиграть: войнами со слабыми противниками в развивающемся мире от Сайгона до Багдада, которые не представляли экзистенциальной угрозы силам США или американской территории. На этот раз в опосредованной войне с Россией все по-другому», - отмечает бывший советник Трампа. По мнению отставного полковника, вопреки ранним надеждам и ожиданиям Россия не потерпела внутреннего краха и не капитулировала перед коллективным требованием Запада о смене режима в Москве. Вашингтон, по его словам, недооценил социальную сплоченность России, ее скрытый военный потенциал и относительную невосприимчивость к западным экономическим санкциям.

Макгрегор считает, что в результате опосредованная война Вашингтона против России терпит неудачу. «Потери — не менее 150 тысяч человек убитыми, вдобавок 35 тысяч пропавших без вести и предположительно погибших — смертельно ослабили ВСУ, что привело к хрупкости украинской оборонительной позиции, которая, вероятно, рухнет под сокрушительной тяжестью атакующих российских войск в ближайшие несколько недель. Потери техники столь же велики. В их число входят тысячи танков и БМП, артиллерийских систем, платформ ПВО и оружия всех калибров. Эти цифры включают эквивалент семи лет производства ракет Javelin. В условиях, когда российские артиллерийские системы могут выпускать почти 60 тысяч снарядов всех типов — ракет, реактивных снарядов, беспилотников и боеприпасов с твердыми снарядами в день, украинским силам трудно что-то противопоставить. Новые поставки оружия могут обогатить вашингтонское сообщество, но никак не изменить ситуацию», - отмечает он. «Ни мы, ни наши союзники не готовы вести полномасштабную войну с Россией на региональном или глобальном уровне. Но дело в том, что если между Россией и США начнется война, американцам не стоит удивляться. Администрация Байдена и ее двухпартийные сторонники в Вашингтоне делают все возможное, чтобы это произошло», - добавил Макгрегор.

Эксперты аналитической корпорации RAND, подрядчика Пентагона, также говорят, что США не готовы к войне в Украине. По мнению аналитиков, такая война имеет ряд преимуществ для Соединенных Штатов, так как военная мощь России будет еще больше ослаблена, но в то же время вредит США по многим причинам. Они утверждают, что Соединенные Штаты сильно заинтересованы в том, чтобы избежать затяжной войны в Украине. И хотя Вашингтон не может в одиночку определить продолжительность конфликта, он может предпринять шаги, чтобы сделать его урегулирование путем переговоров более вероятным. К ним относятся уточнение планов будущей помощи Украине, принятие обязательств по обеспечению безопасности этой страны, предоставление гарантий нейтралитета Украины и установление условий снятия санкций с России. Такие шаги, по их мнению, могут стать ключом к тому, чтобы подтолкнуть Россию и Украину к мирным переговорам. А альтернативой является «долгая война, которая создаст серьезные проблемы для Соединенных Штатов, Украины и остального мира». «Хотя более продолжительная война может позволить украинским военным отвоевать больше территории, она будет иметь другие последствия для интересов США. Затянувшийся конфликт, каким бы жестоким он ни являлся, имеет некоторые потенциальные преимущества для Вашингтона. Более продолжительная война приведет к дальнейшему ослаблению российских вооруженных сил и экономики. Однако война уже была настолько разрушительной для российской мощи, что дальнейшее постепенное ослабление, возможно, уже не является столь значительным преимуществом для интересов США, как на более ранних этапах конфликта. Длительная война также будет оказывать давление на европейские правительства, заставляя их продолжать снижать энергетическую зависимость от России и тратить больше средств на свою оборону, что, возможно, уменьшит оборонное бремя США в Европе в долгосрочной перспективе. Тем не менее, у долгой войны есть и существенные недостатки. Более продолжительная война приведет к дальнейшим человеческим жертвам, перемещению и страданиям украинского гражданского населения; минимизация этих гуманитарных последствий для Украины - в интересах США.