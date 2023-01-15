Генсек ОЭС позвонил Байрамову

В ходе телефонного разговора Нозири решительно осудил вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране и выразил соболезнования в связи с убийством сотрудника посольства.

Генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества (ОЭС) Хусрав Нозири позвонил министру иностранных дел Азербайджана Джейхуну Байрамову, говорится в сообщении МИД АР.

Глава организации расценил данный акт как грубое нарушение норм международного права, в том числе «Венской конвенции о дипломатических сношениях» и отметил необходимость привлечения преступника к ответственности в кратчайшие сроки.

В свою очередь, Байрамов отметил, что Азербайджаном будут приняты все необходимые меры, чтобы совершившие теракт и их покровители ответили перед правосудием.

Он подчеркнул, что ответственность за предотвращение подобных нападений несет страна пребывания посольства.