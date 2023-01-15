Киев рассчитывает получить до 140 западных танков

Киев рассчитывает получить от 120 до 140 западных танков в ходе первых поставок от стран-участниц "танковой коалиции".

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в видеообращении в Facebook.

По его словам, на данный момент "танковая коалиция" насчитывает 12 участников.

"Еще рано называть все страны коалиции и их практический вклад, ведь некоторые должны принять формальные решения в соответствии со своими внутренними процедурами", – сказал Кулеба.

Министр уточнил, что Киев рассчитывает получить танки Leopard 2, Challenger-2, М-1 Abrams.

"Очень рассчитываем на Leclerc", - отметил глава ведомства.