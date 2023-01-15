Киев рассчитывает получить до 140 западных танков
Киев рассчитывает получить от 120 до 140 западных танков в ходе первых поставок от стран-участниц "танковой коалиции".
Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в видеообращении в Facebook.
По его словам, на данный момент "танковая коалиция" насчитывает 12 участников.
"Еще рано называть все страны коалиции и их практический вклад, ведь некоторые должны принять формальные решения в соответствии со своими внутренними процедурами", – сказал Кулеба.
Министр уточнил, что Киев рассчитывает получить танки Leopard 2, Challenger-2, М-1 Abrams.
"Очень рассчитываем на Leclerc", - отметил глава ведомства.