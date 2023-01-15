Пригожин: Большая часть российской элиты с удовольствием включит «Вагнер» в списки людоедских организаций
С США согласна большая часть российской элиты и с удовольствием включит ЧВК «Вагнер» еще тысячи раз в списки преступных, террористических, людоедских и еще каких угодно организаций. ЧВК «Вагнер» кует величие России на ее границах и далеко за их пределами.
Об этом заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, комментируя включение ЧВК в список транснациональных преступных организаций. Комментарий опубликован в Telegram-канале Пригожина.
По его словам, данные меры «абсолютно не удивили».
«Так и должно быть», - сказал Пригожин.
Он также отметил, что «ЧВК «Вагнер» сейчас является одной из ведущих сил в зоне «СВО», и это «никого не смущает».
«ЧВК «Вагнер» кует величие России на ее границах и далеко за их пределами. Не все в нашей стране хотят этого величия, не все хотят видеть Россию Мировой и Великой Державой. А некоторые прямо работают на то, чтобы этого не произошло. Потому что в маленькой региональной России легче деньги попилить», - считает он.