С США согласна большая часть российской элиты и с удовольствием включит ЧВК «Вагнер» еще тысячи раз в списки преступных, террористических, людоедских и еще каких угодно организаций. ЧВК «Вагнер» кует величие России на ее границах и далеко за их пределами.

Об этом заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, комментируя включение ЧВК в список транснациональных преступных организаций. Комментарий опубликован в Telegram-канале Пригожина.