Совбез Беларуси о совместных с Россией учениях

Об этом заявил государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович, который во вторник наблюдал за активной фазой учения на полигоне Ружанский в Брестской области Беларуси.

Завершающееся летно-тактическое учение региональной группировки войск России и Беларуси носит исключительно оборонительный характер и не направлено против других стран.

"Учение носит исключительно оборонительный характер и не направлено против кого бы то ни было. Оно подтверждает курс Беларуси на укрепление международной безопасности и демонстрирует решимость региональной группировки войск (сил) по защите рубежей Союзного государства", - отметил госсекретарь.

По его словам, учение плановое, проводится с учетом международных требований прозрачности и на всем своем протяжении широко освещалось в СМИ.