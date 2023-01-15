Турция пригласила Армению к сотрудничеству в рамках Срединного коридора
Ереван может в будущем присоединиться к проекту Срединного коридора.
Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
По его словам, Турция сотрудничает с Азербайджаном, Грузией и Ираном, и трехсторонние и четырехсторонние форматы между Турцией, Азербайджаном, Грузией и Ираном принесут большую пользу региону.
По мнению министра, нелишним там будет и присутствие Армении.
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