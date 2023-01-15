Турция пригласила Армению к сотрудничеству в рамках Срединного коридора

Ереван может в будущем присоединиться к проекту Срединного коридора.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

По его словам, Турция сотрудничает с Азербайджаном, Грузией и Ираном, и трехсторонние и четырехсторонние форматы между Турцией, Азербайджаном, Грузией и Ираном принесут большую пользу региону.

По мнению министра, нелишним там будет и присутствие Армении.