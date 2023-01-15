Анкара обсуждает варианты обмена пленными и создания гумкоридора в Украине

"Мы говорим об этом, продолжаем контакты на различных уровнях. Кстати, небольшие обмены иногда реализуются. Эта инициатива нашего президента (о создании гуманитарного коридора для раненых - ред. ) продолжает обсуждаться. И мы хотели бы получить результаты", - сказал он.

Турецкая сторона продолжает на разных уровнях обсуждать перспективы и варианты организации обмена пленными и создания гуманитарного коридора в зоне конфликта в Украине.

В связи с конфликтом в Украине Калын отметил, что "хотя защита является естественным правом" для Киева, боевые действия "порождают другие вопросы: затягивание войны, расширение ее масштабов".

"И вопрос в том, это ли является способом разрешить конфликт. Какой в итоге план у происходящего? Эти вопросы мы должны задавать", - сказал он.

Представитель президента напомнил, что с самого начала конфликта Турция "начала прилагать серьезные усилия, чтобы усадить стороны за стол переговоров".

"И мы продолжаем это делать. На разных уровнях, по разным вопросам. По зерну, по обмену пленными, Запорожской АЭС", - отметил Калын.

По его словам, в ходе контактов со сторонами Анкара призывает и советует им начать переговоры. Он выразил надежду на то, что "война, в контексте годовщины (24 февраля – ред.), не будет затягиваться еще больше", и в итоге будет найдено "справедливое решение".