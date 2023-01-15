Франция поставит Украине дополнительные установки Caesar
Франция поставит Украине 12 дополнительных самоходных артиллерийских установок Caesar в дополнение к переданным ранее 18 орудиям.
Об этом заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню, сообщает BFM TV.
"Они будут финансироваться в рамках фонда поддержки в размере 200 млн евро, который открыл парламент", - уточнил Лекорню во время пресс-конференции в Париже с министром обороны Украины Алексеем Резниковым.
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