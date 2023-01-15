Правительство Великобритании близко к тому, чтобы разрешить передачу 2,3 млрд фунтов стерлингов ($2,83 млрд) с замороженного счета миллиардера Романа Абрамовича в новый благотворительный фонд, который будет помогать пострадавшим от конфликта в Украине.

Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на осведомленные источники.

Британские власти завершают подготовку всех необходимых документов, но им еще потребуется одобрение от Евросоюза, поскольку Абрамович под санкциями и в Великобритании, и в ЕС, отметили в издании.

Пожертвование может стать одним из крупнейших в мире в пользу жертв подобных конфликтов, отметила газета. Фонд может получить деньги в течение нескольких недель, пояснили в The Telegraph.

*** 19:50

Бизнесмен и российский олигарх Роман Абрамович отдаст Украине 2,3 млрд фунтов стерлингов ($2,8 млрд), которые получил от продажи футбольного клуба «Челси» в мае 2022 года.

Известно, что весной прошлого года Абрамович обещал передать эти деньги в фонд, созданный в пользу пострадавших в Украине, сообщает The Telegraph.

Но для передачи денег необходимо получить разрешение от Евросоюза, так как там российский олигарх находится под санкциями.