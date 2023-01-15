Абрамович отдаст Украине миллиарды, вырученные от продажи «Челси» обновлено
Правительство Великобритании близко к тому, чтобы разрешить передачу 2,3 млрд фунтов стерлингов ($2,83 млрд) с замороженного счета миллиардера Романа Абрамовича в новый благотворительный фонд, который будет помогать пострадавшим от конфликта в Украине.
Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на осведомленные источники.
Британские власти завершают подготовку всех необходимых документов, но им еще потребуется одобрение от Евросоюза, поскольку Абрамович под санкциями и в Великобритании, и в ЕС, отметили в издании.
Пожертвование может стать одним из крупнейших в мире в пользу жертв подобных конфликтов, отметила газета. Фонд может получить деньги в течение нескольких недель, пояснили в The Telegraph.
*** 19:50
Бизнесмен и российский олигарх Роман Абрамович отдаст Украине 2,3 млрд фунтов стерлингов ($2,8 млрд), которые получил от продажи футбольного клуба «Челси» в мае 2022 года.
Известно, что весной прошлого года Абрамович обещал передать эти деньги в фонд, созданный в пользу пострадавших в Украине, сообщает The Telegraph.
Но для передачи денег необходимо получить разрешение от Евросоюза, так как там российский олигарх находится под санкциями.
Как сообщают источники, эта сумма, которая станет одним из крупнейших благотворительных пожертвований жертвам войны в истории, может быть переведена в пока еще неназванный фонд в течение нескольких недель.
Бывший исполнительный директор Unicef UK Майк Пенроуз возглавит фонд в соответствии с соглашением, заключенным между правительством и Абрамовичем, когда в мае прошлого года было заключено соглашение о поглощении «Челси» Тоддом Боли.
Сообщается, что детали станут известны в течение следующих двух недель.