Атомную подлодку в Британии «чинили» суперклеем

В статье говорится, что во время проверки на субмарине Vanguard обнаружили отвалившуюся шляпку одного из болтов на трубах с охлаждающей жидкостью для ядерного реактора. Позже выяснилось, что таких болтов, как минимум, семь.

Об этом пишет The Sun со ссылкой на источники.

Предположительно, рабочие на базе в Плимуте перестарались при затяжке крепежа и оторвали шляпки болтов, но вместо того, чтобы высверлить поврежденные болты и заменить их новыми, просто посадили шляпки на суперклей.

Отмечается, что министр обороны Британии Бен Уоллес, узнав о случившемся, пришел в ярость, а руководство компании-подрядчика, ответственной за ремонт подлодки, не смогло объяснить ему, как так вышло.

Теперь военно-морской флот Британии проведет расследование в отношении рабочих, ремонтировавших Vanguard.

Источники в ВМС заявили, что «проблем с ядерной безопасностью не было» и реактор не взорвался бы, если бы повреждения не были обнаружены.

Издание напоминает, что ремонт Vanguard был начат в 2015 году и задерживается почти на четыре года, превысив бюджет на 300 млн фунтов стерлингов.